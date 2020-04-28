روسيا – رجحت وزارة الطاقة الروسية، أن يكون متوسط سعر النفط خلال العام الجاري عند مستوى 30 دولارا للبرميل، حيث تشهد سوق النفط الآن وفرة مفرطة في المعروض، مع امتلاء مخزونات الخام العالمية.

وقال مدير قسم الإنتاج ونقل النفط والغاز في وزارة الطاقة الروسية ألكسندر غلادكوف: “نتوقع هذا العام أن يكون متوسط سعر البرميل فوق مستوى الـ30 دولارا للبرميل بنحو طفيف… لن يهبط إلى 15 أو 20 دولارا”.

وأضاف، أن سعر البرميل عند 30 دولارا يتناسب مع المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة الروسية.

وفي وقت سابق استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، انتعاش أسعار النفط على المدى القريب بسبب تخمة المعروض وتراجع الطلب جراء جائحة كورونا.

لكنه أعرب عن أمله في أن تبدأ سوق النفط العالمية في التعافي في النصف الثاني من العام الجاري مع إعادة فتح الاقتصادات في العالم وتراجع معروض النفط في ظل تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق “أوبك+”.

ويتم تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” الآن عند 20 دولارا للبرميل، بعدما جرى تداولها مطلع العام الجاري عند 66 دولارا.

المصدر: “نوفوستي”