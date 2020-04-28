ليبيا – دافع عضو مجلس النواب محمد العباني عن دعوة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للشعب بتفويض المؤسسة الأنسب لإدارة المرحلة المقبل وإسقاط اتفاق الصخيرات وإنهاء عمل المؤسسات السياسية القائمة.

العباني رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أن التفويض سيكون لفترة انتقالية لحين اكتمال عملية التطهير وإعداد الجيش للمساعدة في قيام الدولة المدنية عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف:”سفينة البلاد على وشك الغرق وكل الأجسام السياسية التي تمارس العمل التشريعي والتنفيذي بالبلاد باتت غير قادرة على إنقاذها”.

وأشار إلى أن الجيش يحظى بتأييد واسع بمناطق الشرق والجنوب كما أنه لم يطلب لنفسه شيئاً،قائلاً:” نحن الذين سنفوضه”.

كما لفت إلى أن الجيش لا يتمتع إلا بشرعية حمل السلاح لحماية الدولة واستقرارها وتوسيع سلطاته ليعزز قدرته على تنفيذ مهمته بتطهير البلاد من الإرهاب.

عضو مجلس النواب أشار إلى ان الدعوة لإسقاط اتفاق الصخيرات تعد سلاحاً آخر وإن كان غير عسكري لمهاجمة حكومة الوفاق وهو يعتمد بالمقام الأول على نزع الشرعية منها.