العراق – أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود امس عملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية .

وقال معاون قائد عمليات الأنبار في الحشد أحمد نصر الله، إن “القوات المشتركة شرعت بعملية لتطهير الصحراء الممتدة باتجاه الحدود مع سوريا”، وأن “العملية نفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في المناطق الواقعة على مقربة من الحدود”.

وأضاف: “بتنسيق عال بين الجيش والحشد وحرس الحدود تستهدف العملية مناطق تعد رخوة أمنيا حيث سيتم تأمينها”، موضحا أن “ألوية الحشد التابعة لعمليات الأنبار اشتركت بالعملية”.

من جهته، قال مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، إن “تنظيم داعش شن هجوما بأسلحة متوسطة وخفيفة على الناحية الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار”.

وأضاف، أن “الهجوم انطلق من عمق الصحراء وتم التصدي له بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والعشائر ضد عناصر التنظيم”.

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لاسيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة في البلاد باسم “مثلث الموت”.

المصدر: “مديرية إعلام الحشد + وكالات”