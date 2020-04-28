ليبيا – قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتونس إن الأحداث تتسارع في ليبيا مع أن تونس كانت نتمنى أن تواجه ليبيا جائحة كورونا موحدة.

الغنوشي أشار خلال حوار أجراه مع موقع “عريي 21″ القطري إلى أن الوضع في ليبيا تتقاذفه الأجندات الدولية والإقليمية ولو كانت كل القوى تعمل بجهد حقيقي من أجل فرض الحل السياسي لتحقق ذلك.

وأضاف:” تعلم أن علاقة تونس بليبيا علاقة عميقة وأساسية فثلث الشعب الليبي يقيم تقريباً في تونس بين سائح وزائر ومقيم.. ونحن نرحب بإخوتنا في أرضنا وتونس تعمل من منطلقات عديدة إلى التوصل إلى الحل النهائي والذي لن يكون إلا سياسياً”.

وأكد على عدم رغبتهم بتعميق الخلاف بين الليبيين وإنما بعقد لقاء بهم وتقديم النصيحة المطلوبة والتي مفادها أن الحل لن يكون إلا ليبياً ولن يكون إلا سياسياً.

أما عن التنسيق مع دول الجوار الليبي أوضح “نحن في تواصل مع الأشقاء في الجزائر وهناك تطابق في الرؤية وندفع إلى تبني الحل المقترح من دول الجوار الليبي والذي لا يتعارض بدوره مع ما انتهت إليه المؤسسات الدولية”.

ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يستضيف البرلمان التونسي جلسة لمجلس الشورى المغاربي بحضور رؤساء البرلمانات ومن بين بنود جدول الأعمال الوضع الليبي لكنه قد تأجل جراء حالة كورونا.

وشدد على مراقبتهم عن كثب تطورات الوضع الليبي، معتقداً أن الشعب الليبي والدولة الليبية في حاجة إلى المساعدة من أجل إنهاء الخلاف.