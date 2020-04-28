سويسرا – لن يكون بمقدور لاعبي كرة القدم ممارسة عادة البصق فور استئناف المنافسات المعلقة بسبب فيروس كورونا، حسب البروفيسور ميشال دهوغ، رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا”.

وقال دهوغ لصحيفة “تيليغراف” البريطانية: “هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية أبدا. عندما نستهل كرة القدم مجددا، أعتقد أنه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان… يبقى معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا”.

وتحدث عن خطر توجيه إنذار من قبل الحكام للاعب الذي يقوم بالبصق “يمكن للحكم أن يرفع بطاقة صفراء. هذا أمر غير صحي ويمكنه نشر الفيروس. هذا أحد الأسباب الذي يجعلنا نتوخى الحذر الشديد قبل البدء مرة أخرى. لست متشائما لكني مشكك الآن”.

وبحسب الدكتور إيان بريرلي، عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج “تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على أرض الملعب لعدة ساعات”، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات.

وحذر بريرلي من طريقة الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، المصافحة قبل المباريات وتبادل القمصان بعد نهايتها.

المصدر: الوكالات