ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري مقتل 5مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة عندما تعرضت شاحنتهم لقصف تركي مسير.

المسماري وفي بياناً له تلقت المرصد نسخة منه أضاف:” جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبي والعرب أقدم الطيران التركي المسير على مجزرة أسفرت عن إستشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة في عمل إجرامي تبنته ماتسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر في تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية”.

وتابع:”لقد عجز طيران هذا المعتوه عن المواجهة في محاور الشرف التي جعلت من طائراته أضحوكة العالم فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها في الاماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة وكان آخرها هذا القصف الذي إستهدف أمس الاثنين منحلًا للعسل بسيارات كانت تنقل المنحل في منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة”.

وأكد المسماري أن أردوغان الذي وصفه بـ”المعتوه” عدو العرب والمسلمين يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم في ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التي أوصل مجلس رئاسي العار ليبيا لها ظنًا منه انه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامي وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح في تركيعهم تحت أقدامه كما فعلا أجداده العثمانيين المهزومون في عالمنا العربي،”بحسب البيان. المتحدث باسم الجيش قدم في ختام بيانه خالص التعزية والمواساة لذوي الضحايا،مؤكداً أن القصاص قادم لامحال.