بيانات التطبيقات: عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون

بيانات التطبيقات: عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز المليون

الولايات المتحدة – تشير بيانات بعض التطبيقات الإلكترونية لمتابعة إحصاءات انتشار فيروس كورونا، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز المليون حالة.

وحسب بيانات تطبيق News Break لمتابعة الأخبار المحلية، فإن عدد المصابين بلغ أكثر من مليون وألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ56 ألفا، وعدد المتعافين نحو 107 آلاف.

كما أفاد موقع Worldometer بتجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة المليون حالة.

من جهة أخرى، أوردت جامعة جونز هوبكينز أرقاما متقاربة، لكنها لا تزال دون المليون إصابة.

أما معطيات مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها، فتؤكد إصابة 957 ألفا و875 شخصا في الولايات المتحدة و53922 حالة وفاة حتى يوم 26 أبريل.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ3 ملايين، وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر انتشارا للفيروس وتحتل المركز الأول من حيث عدد المصابين والوفيات.

المصدر: RT