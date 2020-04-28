ليبيا – أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو مقتنعة بأن الحل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الليبي هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع أطراف النزاع.

بيسكوف قال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء رداً على طلب للتعليق على بيان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “موسكو ما زالت مقتنعة بأن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن تكون فقط من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف المتنازعة”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية.