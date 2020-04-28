تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 19 دولارا

تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 19 دولارا

لندن – تراجعت قيمة العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو 2020 ببورصة لندن، بنسبة 5.15% لتصل إلى 18.96 دولار للبرميل، حسب بيانات التداول عند الساعة 2.29 بتوقيت غرينتش فجر اليوم الثلاثاء.

إلا أنه واعتبارا من الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، عاود سعر خام “برنت” الانتعاش جزئيا، وارتفع سعره إلى 19.15 دولار للبرميل.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو بنسبة 15.02% وتم تداولها عند مستوى 10.86 دولار للبرميل.

وبدأ انخفاض أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ تراجعت يوم الاثنين قيمة عقود يونيو لتوريد نفط خام “برنت” إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، وانخفضت أصناف خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 14.5 دولار.

وهوت عقود “برنت” خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، أكثر من 30%، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 دولار، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001.

وجرى تداول الخام الروسي “يورالس” يوم الجمعة الماضي بسعر أعلى من السعر المرجعي العالمي مزيج “برنت”، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع الخام الروسي في أسواق أوروبا الغربية نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.05 دولار ليصل سعر برميل النفط من ماركة “يورالس” تسليم ميناء روتردام إلى 16.39 دولار للبرميل، أي أعلى من المستوى الذي تم عنده تداول مزيج “برنت” في ذاك اليوم بنحو 0.2 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 21 نوفمبر 2019.

المصدر:”تاس”