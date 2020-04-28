ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية محمد صوان إن تجربة الحكومة خلال السنوات الماضية لم ترتقي إلى مستوى الأزمة ولم تطمئن الليبيين حول مستقبلهم السياسي.

صوان أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين إلى أن هناك إحباط وقناعة شعبية اتجاه الأجسام الموجودة وربما يكون هذا المشهد الحالي فرصة لأن تعود للمشهد السياسي وتقدم ما يعيد ثقة الليبيين.

وأضاف :” من غير المقبول أن يبقى المجلس الرئاسي موجود بدون آلية لتغييره ويستمر في استلام المرتبات مع باقي الأجسام دون القيام بالدور المطلوب، على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن لا يقعا تحت هيمنة الرئاسي وعلى المجلسين الالتئام لاستعادة شيء من ثقة الناس والعالم وربما ينتج عن ذلك تعديل المجلس الرئاسي أو تغييره”.

وإعتبر أن خطوة حفتر ليس لها قيمة في المنطقة التي تحاربه بل هي خطوة للمنطقة التي يقع فيها نفوذه وكأنه يقول إنه الشرعية الوحيدة ويريد التخلص من بقية مجلس النواب بحسب قوله، لافتاً إلى أن ما وصفه بـ”إنقلاب حفتر” هو إعلان واضح للهزيمة.

واختتم حديثه قائلا :”هذه المحاولة من حفتر لكي يخلو له وجه المنطقة الشرقية دون منازع حتى من بقايا مجلس النواب، حفتر انتهى من حيث بدأ عندما جمد الإعلان الدستوري في 2014 وها هو اليوم يعلن تجميد الاتفاق السياسي، هذا الانقلاب هو مسرحية هزلية سيئة الإخراج”.