البرازيل – يبقي النجم البرازيلي نيمار على حياته الشخصية طي الكتمان، رغم أنه من المعروف أن لديه ابن يدعى دايفيد لوكا من مواليد 2011، ووالدة الطفل تدعى كارولينا دانتاس وهما ليسا على علاقة الآن.

ولكن يعرف نيمار بعلاقته القوية مع شقيقته رافائيلا، ويعتبر يوم عيد ميلادها المصادف لـ11 مارس أهم يوم في السنة، ويحرص على العودة إلى البرازيل في كل عام من أجل حضوره، بغض النظر عن وجود مباريات هامة في هذه الفترة من الموسم، سواء مع فريقه السابق برشلونة، وناديه الحالي باريس سان جيرمان، أو مع منتخب بلاده.

ويفضل نيمار قضاء الكثير من الوقت مع شقيقته وينشر عادة صورا مشتركة معها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل النجم البرازيلي وشما على جدسه لوجه شقيقته.

المصدر: وكالات