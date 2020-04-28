ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب انتصار شنيب على متابعتهم للأحداث والكلمة السابقة التي القاها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر فيما يخص مطالبة الشعب الليبي بإختيار الجهة التي تمثل الشعب وتدير شؤون البلاد وفق إرادة الشعب وكلمته بقبوله التفويض الشعبي.

شنيب أشارت خلال تغطية خاصة” أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنهم لم يخرجوا عن إرادة الشعب الليبي العظيم ولا عن إرادة القيادة العسكرية الليبية بقيادة المشير حفتر التي واجهت الإرهاب وحاربته في كافة ليبيا نيابة عن العالم.

واختتمت قائلةً :”لا يسعني إلا أن اقول للمشير نتمنى من الله أن يبارك لك هذه الخطوة ويعينه على الحمل والأمانة وللشعب الليبي نقول مبارك على هذه الخطوات الحاسمة وستكون بداية الانفراج في ليبيا وتحقيق النصر من خلال القيادة والجيش الذي نثق جميعاً بقدراتها على إدارة المرحلة وإخراج البلاد من النفق المظلم”.