البيرو – كشفت صور مذهلة عن قبيلة نائية غير معروفة تسكن في أعماق البيرو، اعتادت على أكل الأقارب الميتين “لامتصاص أرواحهم”.

والتقط المغامر أليكسي كولبوف من موسكو، روسيا، الصور أثناء سفره على طول نهر غالفز (Galves)، بالقرب من قرية “بوين بيرو”.

ويمكن التعرف على النساء من قبيلة Matses الأمازونية القديمة، وهن يضعن “شوارب فريدة” معروفة باسم “demuzh” (وهي ألياف رقيقة من أوراق النخيل تُدخل في الأنف)، مع رسوم الوشم على وجوههن.

وتُظهر صور أخرى وجوه أطفال Matses المغطاة بالطلاء الأحمر – يعتقد أنها تزودهم بالقوة.

ويمنع هذا المظهر الفريد أيضا أفراد قبيلة Matses من الاختطاف من قبل القبائل الأخرى، وهو أمر شائع في غابات الأمازون المطيرة في بيرو.

وأمضى أليكسي يومين في السفر إلى القرية النائية – وقضى نحو 8 أيام مع قبيلة Matses – وشعر بالترحيب الحار بشكل لا يصدق.

وعلى الرغم من الزيارة السياحية العرضية، تمكنت القبيلة من الحفاظ على طرقها التقليدية إلى حد كبير. ويعد أكل لحوم البشر احتفالي فقط، حيث خرج عن نطاق الممارسة في القرن الحادي والعشرين.

وقال أليكسي: “لم يعودوا يمارسون أكل لحوم البشر ولكن تومي، وهي واحدة من أفراد القبيلة، أخبرتني عن وفاة جدها، وكيف أُكلت ساقه”.

وأضاف: “شعرت حقا أنني في المنزل هناك. بيسو وتومي، امرأتان بكيتا عندما قلت وداعا وسألتا عما إذا كان بإمكاني القدوم للزيارة مرة أخرى”.

وبسبب موقع القبيلة البعيد، تمكنوا من الاحتفاظ بالعديد من طرقهم التقليدية. وقال أليكسي: “علينا أن نعرف المزيد عن هذه الثقافات”.

المصدر: ذي صن