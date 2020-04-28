ليبيا – زعم عضو الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الإرهابية محمد عماري زايد بأن إعلان القيادة العامة قبول تفويض الشعب خطوة كانت مؤجلة منذ عام 2015 ، زاعما بأن قيادة الجيش استخدمت البرلمان في طبرق كواجهة سياسية لشرعنة ما وصفه بـ”مشروع الانقلاب” وأنه اليوم إنتهى دوره وتم لفظه حسب تعبيره.

محمد زايد أضاف في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” بأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بهذه الخطوة أطلق رصاصة الرحمة على كل ما له علاقة بالعملية السياسية ، زاعماً بأنه أكد ما كانوا يقولونه دائما بشأن عدم وجود شريك سياسي لهم وأنه لا وجود لحل في ليبيا قبل القضاء على ما وصفه بـ”مشروع الانقلاب”.

واختتم عضو الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الإرهابية تصريحاته قائلاً :” شعار المرحلة الجديدة لحفتر الذي اختاره له وكلاؤه الإقليميون و الدوليون هو التصدي للغزو التركي، و ذلك بعد هزيمته النكراء في طرابلس والغرب الليبي و فشل الشعارات السابقة كمحاربة الإرهاب و تحرير العاصمة”.