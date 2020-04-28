سويسرا – اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” امس السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلا من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.

وقال الفيفا إن الفكرة ستساعد في التعامل مع ضغط مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الفيفا في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات.

وتابع “كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر اذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك”.

المصدر: “arriyadiyah”