إسبانيا – معظم عشاق كرة القدم يتذكرون البطاقة الحمراء لزين الدين زيدان في مونديال 2006 عندما نطح ماركو ماتيراتزي، ولكن الكثير منهم يجهلون أن أول طرد لـ”زيزو” في المونديال تسبب فيه لاعب عربي.

ونشر موقع “sports.ru” تقريرا عن أول بطاقة حمراء تحصل عليها الفرنسي زيدان في بطولة كأس العالم، وتعود لمونديال 1998، الذي استضافته فرنسا وتوج به منتخب “الديوك” بفضل ثنائية “زيزو” في شباك البرازيل في المباراة النهائية (3-0).

وفي طريقه لرفع كأس تلك البطولة، واجه منتخب فرنسا نظيره السعودي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة، لكن اللقاء شهد طرد زيدان بعد دهسه لاعب المنتخب السعودي فؤاد أنوار، وكانت تلك البطاقة الأولى لـ”زيزو” في تاريخ مشاركاته المونديالية.

وتعرض بعدها زيدان لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير الفرنسية، التي كانت تعقد عليه كل آمالها لقيادة منتخب “الديوك” لمنصة التتويج على أرضه.

وبسبب البطاقة الحمراء، غاب زيدان عن منتخب بلاده في المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام الدنمارك (2-1)، وغاب أيضا عن مواجهة ثمن النهائي التي عانى فيها منتخب فرنسا الأمرين أمام باراغواي، قبل أن يسجل له المدافع لوران بلان هدفا قاتلا في الدقيقة 114.

وعاد بعدها زيدان وسجل إحدى ركلات الترجيح في لقاء إيطاليا في الدور ربع النهائي، ومن ثم الإطاحة بكرواتيا في المربع الذهبي (2-1)، بفضل ثنائية الأسمراني ليليان تيورام.

وفي المباراة النهائية، كان زيدان في الموعد، ولم يخيب عشاقه وجماهير منتخب بلاده، حيث سجل هدفين في الشوط الأول، ليجرد البرازيل من لقبها، ويمنح الكأس الذهبية الأولى لفرنسا.

المصدر: RT + sports.ru