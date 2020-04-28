ليبيا – أعلنت قنصلية الرئاسي في إسطنبول اليوم الثلاثاء شروعها في تسكين العالقين القاطنين خارج الفنادق تمهيداً لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” المستجد ومن ثم الحجر الصحي ضمن إجراءات مشروطة لإعادتهم إلى ليبيا.

القنصلية أوضحت في بيان لها أنها مددت مدة التسجيل للمجموعة الأولى للفترة من الساعة الواحدة مساءً وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت التركي، مؤكدة عدم قبولها أي مواطن من هذه المجموعة بعد هذا الموعد.

وطالبت القنصلية المواطنين باصطحاب كامل الأمتعة وجواز السفر وثلاث صور من جواز السفر إلى فندق “لاكوبنتا – ويندهام”، مشددة على ضرورة تعاون والتزام المواطنين بالتعليمات ما يمكنها من الاستمرار في نشر بقية القوائم وإنجاح عملية إعادة العالقين إلى ليبيا.