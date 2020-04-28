لا وفيات اليوم في الصين جراء فيروس كورونا

لا وفيات اليوم في الصين جراء فيروس كورونا

الصين – سجل الاحصاء الرئيسي الصيني 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ3 حالات قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الآن إلى 82836.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الثلاثاء إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة يوم الاثنين. وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين مقابل 25 قبل يوم.

وظل عدد الوفيات في الاحصاء الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

يذكر أن المجموعة الحكومية المشرفة على جهود مكافحة فيروس كورونا غادرت إقليم هوبي الصيني وسط البلاد، وحاضرته مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية، إن المجموعة التوجيهية المركزية التي تشرف على جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” غادرت مقاطعة هوبي متوجهة إلى بكين.

وأفادت بأن إقليم هوبي وحاضرته ووهان، عدل جهوده للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، من مستوى الطوارئ الاستثنائي، إلى المستوى الاعتيادي.

المصدر: رويترز + شينخوا