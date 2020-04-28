دبي – تأمل دبي في إعادة فتح أبوابها للسائحين في بداية يوليو المقبل، وذلك بعد وقف دخول معظم الأجانب الشهر الماضي، في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مديرعام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي‬⁩ هلال سعيد المري لتلفزيون “بلومبرغ”، إنه من المحتمل فتح دبي تدريجيا للسياح بحلول يوليو المقبل وقد يؤخر ذلك الى سبتمبر من العام الجاري.

وتجذب دبي، التي أمضت سنوات في تحويل نفسها إلى مركز رئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنويا بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الفارهة فيها.

واستقبلت دبي العام الماضي قرابة 16.7 مليون سائح، بحسب تقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكثر الدول المصدرة للسياح للإمارة.

وأعلنت الحكومة الإماراتية الأسبوع الماضي، أنها ستخفف من الإغلاق الصارم وتسمح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 10839 شخصا.

المصدر: “بلومبرغ”