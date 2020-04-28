ليبيا – أكد مجلس الدولة الإستشاري الذي يرأسه خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على تمسكه بالاتفاق السياسي إطاراً حاكماً للمرحلة الانتقالية ومنظماً للعملية السياسية فيها، معتبراً أن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تعد “انقلاباً على المسار الديمقراطي” حسب زعمه.

مجلس الدولة دعا في بيان له مجلس النواب الموازي في طرابلس للالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي مه التأكيد على ضرورة القضاء على ما وصفه بـ”مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية” وأن لا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الإنتخابات بحسب نص البيان.

وطالب المجلس الاستشاري في ختام بيانه المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب ورفض ما وصفه بـ”العبث الذي يقوم به حفتر” واستهتاره بوحدة ليبيا حسب زعمه.