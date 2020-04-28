مصر.. الخفافيش تهاجم قرية جديدة بالقليوبية والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة (صور)

مصر – أشرفت لجنة خاصة في مركز ومدينة شبين القناطر، على عملية للقضاء أسراب من الخفافيش عششت في منزل مهجور بقرية نوب طحا التابعة للوحدة المحلية بنوي.

وتم غلق المكان بمعرفة أقارب صاحب المنزل وتم الرش والتعقيم والتطهير، وإبلاغ الأهالي بعدم فتح المكان إلا بعد المدة المحددة بالمحضر لنقل بقايا الخفافيش وإعدامها.





وكانت قرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعرضت لهجوم سرب من الخفافيش، خاصة على منزل غير مأهول بالسكان، مما دفع الأهالي إلى إغلاق النوافذ، خوفا من دخول الخفافيش.

وذكر محمد. أ من سكان القرية أنه “فجأة وجدنا مجموعة كبيرة من الخفافيش تنتشر في الشارع”.

المصدر: RT