ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على قبول القيادة العامة لتفويض الشعب للمؤسسة الأنسب لإدارة المرحلة المقبلة وإسقاط اتفاق الصخيرات وإنهاء عمل المؤسسات السياسية القائمة.

معزب زعم في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال:” أن عملية التفويض جزء من ترتيبات ما بعد الهزيمة التي يرى أن الجيش مُني بها مؤخراً بخسارته مدناً استراتيجية عدة بالساحل الغربي الليبي” حسب تعبيره.

واختتم عضو مجلس الدولة تصريحاته قائلاً :” أن هذه الدعوة ليست إلا محاولة لاستباق الأحداث بعد فشل المشروع العسكري وبالتالي حفتر يريد إيصال رسالة للغرب بأن لديه شعبية وشرعية”.