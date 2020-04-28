روسيا – أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، بدء العمل في العاصمة الروسية بنظام الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أساس صور الأشعة السينية باستخدام الذكاء الصناعي.

وأضاف سوبيانين، خلال اجتماع عن بعد مع الرئيس فلاديمير بوتين: “في وقت سابق، قمنا في موسكو بإنشاء مركز معلوماتي موحد يعمل بالأشعة السينية، وبدأنا في إجراء تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأمراض في مجال الأورام عن طريق استخدام هذه الصور”.

وتابع: “باستخدام هذه الإمكانيات، أنشأنا مجموعة خاصة على قاعدة مركز الأشعة السينية الخاص بنا، وغدا سنقوم بتشغيل نظام الذكاء الصناعي لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، على أساس صور الأشعة السينية”.

وأضاف: “بعد أن نتلقى نتيجة أول تجربة، سنبلغكم بها، وسنطلع وزارة الصحة والحكومة، لمباشرة تعميم هذه التجربة على باقي مناطق البلاد”.

المصدر: إنترفاكس