هبوط الذهب مع ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر وسط آمال تخفيف إجراءات العزل

هبوط الذهب مع ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر وسط آمال تخفيف إجراءات العزل

الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخطط دول كثيرة لتخفيف حالة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما أضعف شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليبلغ 1713.30 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التداول، بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى مستوى 1704.45 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7% لتسجل عند التسوية 1723.80 دولار للأوقية.

وصعدت أسواق الأسهم العالمية مع ابتهاج المستثمرين بأنباء أن المزيد من الدول والولايات المتحدة تدرس تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سينتهي يوم الأربعاء القادم واجتماع للبنك المركزي الأوروبي سيعقد يوم الخميس مع بروز البنوك المركزية الكبرى مجددا على الساحة بينما يحاول الاقتصاد العالمي التغلب على ضربات ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة قرابة 6.7% مسجلا أدنى مستوى له في حوالي أسبوع بـ1890.13 دولار للأوقية قبل أن يقلص خسائره في أواخر التعاملات إلى 4.46% عند 1934.60 دولار.

وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.3% إلى 761.77 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة بنسة 0.4% لتبلغ 15.18 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز