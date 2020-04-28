روسيا – استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، انتعاش أسعار النفط على المدى القريب بسبب التخمة في معروض النفط في الأسواق وتراجع الطلب جراء جائحة كورونا.

ورجح الوزير، في حديث لمجلة تصدرها وزارة الطاقة الروسية، أن تبدأ سوق النفط في استعادة توازنها في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك مع تعافي الطلب على النفط مع رفع إجراءات العزل التي فرضتها مختلف دول العالم لاحتواء فيروس كورونا، وتراجع مخزونات النفط العالمية بفضل صفقة “أوبك+”.

وأشار إلى أن فعالية اتفاق خفض الإنتاج الجديد ستعتمد بشكل كبير على عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وذكر الوزير أنه يعول على التعافي الاقتصادي في الصين، أحد كبار مستهلكي الطاقة في العالم، للمساهمة في توازن سوق النفط، كذلك أعرب عن أمله بأن تشهد اقتصادات أخرى تغييرات إيجابية خلال بضعة أشهر.

واتفقت منظمة “أوبك” ومنتجون آخرون كبار منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري.

في الوقت نفسه يتوقع أن تخفض دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، إنتاجها النفطي هي أيضا لدعم الأسواق في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: “أر بي كا”