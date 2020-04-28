فرنسا – تفيد التقارير الواردة من فرنسا، بأن قرارا بإنهاء موسم كرة القدم في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ليكيب” المحلية، فإن الرابطة الفرنسية لكرة القدم، قد تضطر لإلغاء موسم 2019/2020 بشكل كامل.

وأوضحت أنه إذا لم تأذن الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء باستئناف كرة القدم الاحترافية بدءا من 11 مايو الجاري، فقد لا يستكمل الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبدورها أوردت قناة “RMC Sport”، أن الحكومة الفرنسية ستعلن انتهاء الدوري بدرجتيه الأولى والثانية، حيث لن يسمح بإقامة أي مباراة حتى أغسطس المقبل.

ومن المقرر إصدار بيان رسمي في هذا الشأن، في وقت لاحق من اليوم، بحسب القناة التي أكدت أن القرار سيصبح حتميا، إذا اعتبرت الحكومة أنه لا يمكن لعب المباريات، حتى خلف الأبواب المغلقة لغاية أغسطس.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد حدد يوم 25 مايو الجاري، موعدا نهائيا لراوبط الأندية في كافة أنحاء القارة، من أجل حسم موقف دورياتهم المحلية من العودة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات