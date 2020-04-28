ليبيا – توقعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاص بالنيابة في ليبيا ستيفاني ويليامز أنه مع استمرار وباء فيروس كورونا ستلتزم أطراف النزاع الليبية، مشيرةً إلى أن الوضع في ليبيا وصل إلى القاع ولكن بعد ذلك هناك قاع جديد، بحسب قولها.

ويليامز وفي تصريح لوكالة “الأنباء” الألمانية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك “لروسية أمس الاثنين أضافت:” أتضح أن أولئك الذين حضروا مؤتمر برلين لم يقصدوا أبدًا الالتزام بتعهدهم بمراقبة حظر السلاح وبحسب تقرير لبي بي سي بعد خمسة أيام فقط من القمة غادرت تركيا سفينة شحن محملة بالأسلحة إلى طرابلس برفقة فرقاطتين تركيتين”.

وتابعت ويليامز: “ما كان في السابق حربًا أهلية في ليبيا تحول إلى حرب بالوكالة، تمامًا كما هو الحال في سوريا واليمن مع القوى الخارجية”.