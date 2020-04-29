ألمانيا – شهدت حصيلة امس لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفاعا مقارنة باليومين السابقين، فيما تخطى إجمالي الوفيات 6 آلاف.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن تسجيل 202 وفاة جديدة بالفيروس في ارتفاع جديد بعد تسجيل 163 وفاة الثلاثاء، و140 الاثنين، لتبلغ الحصيلة 6115 حالة.

وواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه أيضا بتسجيل 1304 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقارنة بـ1144 و1018 إصابة تم رصدها الثلاثاء والاثنين تباعا، ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 157641.

المصدر: “رويترز”