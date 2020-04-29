إسبانيا – أعلنت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، أنها ستسمح للرياضيين المحترفين، بمن فيهم لاعبو الدوري المحلي لكرة القدم، باستئناف التمارين الفردية بدءا من الرابع من مايو المقبل.

واعتبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أن هذا القرار هو الخطوة الأولى ضمن إطار تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروض في البلاد، والتي ستحدث على أربع مراحل.

وقال سانشيز “المرحلة الأولى، أو مرحلة الصفر، هي التحضير للمرحلة الانتقالية أو مرحلة تخفيف الإجراءات التي نحن فيها الآن”.

وتابع “في أفضل السيناريوهات، ستتطلب هذه المرحلة من تخفيف الإجراءات ما لا يقل عن ستة أشهر، فيما نأمل ألا تتجاوز الثمانية أشهر في كل إسبانيا”.

ولذا فإن معاودة التمارين بصورة كاملة وجماعية ستكون في مراحل مقبلة، وسيكون ذلك بمثابة تمهيد لاستئناف الدوري الإسباني، المعلق منذ 12 مارس الفائت على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير محلية بأن اللاعبين سيخضعون لفحص فيروس “كوفيد-19” قبل العودة إلى التمارين.

المصدر: وكالات