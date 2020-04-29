فرنسا – أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان احترامه لقرار الحكومة الفرنسية إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الخليفي لإذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية: “إننا نحترم قرار الحكومة الفرنسية، لكن لدينا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونريد استكمال مشوارنا في دوري أبطال أوروبا ريثما يتحدد الوقت والمكان من قبل اليويفا”.

وأضاف في حديثه المقتضب “إذا كان من المستحيل اللعب في فرنسا، فلا مانع من خوض مبارياتنا في دوري أبطال أوروبا خارجها، وهذا سيحدث بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة للاعبينا لخوض المباريات في أفضل ظروف صحية متاحة”.

وقبل توقف كرة القدم منتصف الشهر الماضي، كان العملاق الباريسي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الفرنسي، بشكل رسمي للموسم الثالث على التوالي، بانفراده بالصدارة بفارق 12 نقطة ومباراة أقل من الوصيف مارسيليا، بالإضافة إلى ذلك، تمكن للمرة الأولى منذ أربع سنوات، من الترشح لدور الثمانية لدوري الأبطال، بعد الإطاحة ببوروسيا دورتموند من الدور ثمن النهائي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن أمس الثلاثاء، أن موسم كرة القدم وكل رياضات المحترفين 2019-2020 لن يستأنف.

يذكر أن “اليويفا”، ينوي استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل، على أن ينتهي من الدور ثمن النهائي يومي 7 و8 أغسطس، ثم يقام ربع النهائي من 11 إلى 15 منه، أما النهائي فمقرر مبدئيا في 29 منه.

المصدر: وكالات