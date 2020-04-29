الأردن – حذر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مستخدمي السيارات الخاصة من الاستغلال الخاطئ لقرار تخفيف الحظر العام، مذكرا بأن المخالفين سيعاقبون.

وقال العضايلة في إيجاز صحفي: “سيبدأ تطبيق قرار السماح للمواطنين باستخدام سياراتهم الخاصة، في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم الأربعاء، وفقا للأرقام الفردية والزوجية للسيارات”.

وأضاف: “ستقوم مديرية الأمن العام بنشر بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بآلية تطبيق القرار”.

وتابع: نؤكد هنا أن السماح باستخدام السيارات يأتي لغايات التسهيل على المواطنين، من أجل تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، وقضاء الأعمال الضرورية، أو الوصول إلى مواقع عملهم، بالنسبة للأشخاص المصرح لهم بالعمل”.

وحذر العضايلة من الاستغلال الخاطئ لهذا القرار، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتسبب بإعاقة حركة المواطنين، أو الحركة المرورية، أو الخروج لغير الحاجة، أو تجاوز الأوقات المصرح للمواطنين بالخروج فيها.

وقال: “العقوبة قد تصل إلى حجز السيارة المخالفة لمدة شهر وفق أوامر الدفاع، بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفات والغرامات والرسوم المنصوص عليها”.

وحذر العضايلة من خروج كبار السن والأطفال، تحت طائلة المسؤولية، نظرا لأن الأشخاص من هاتين الفئتين هم الأكثر عرضة للعدوى، ونقل المرض، وفق التقديرات الطبية.

المصدر: “خبرني”