روسيا – حذرت وزارة البيئة الروسية السكان في مقاطعة موسكو، من أن احتمالات الالتقاء بالحيوانات البرية الخطيرة قد تتزايد في فترة الحجر الصحي.

ودعت الوزارة المختصة الأهالي إلى مراعاة نظام العزل الذاتي، وعدم تجاوز المناطق السكنية من دون الحاجة الماسة، لافتة إلى أن جرأة الحيوانات البرية في غياب العدد المعتاد من الناس يمكن أن تكون خطيرة.

وذكرت الوزارة أنها تلقت معلومات من منطقة مدينة نارو فومينسك بمقاطعة موسكو، تفيد بأن السكان صادفوا دبا بنيا، اقترب بشكل خطير من المناطق المأهولة.

وتحدثت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدب دمر منحلة في إحدى قرى المنطقة، علاوة على تواتر أنباء عن مشاهدة ذئاب وثعالب قرب المناطق السكنية.

ويرى المتخصصون في علم الحيوان، أن نظام العزل الذاتي الساري حاليا، على خلفية تفشي الفيروس التاجي، يمكن أن يدفع بالحيوانات المفترسة إلى تجاوز مناطق الصيد الخاصة بها.

المصدر: mep.mosreg