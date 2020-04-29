اليمن – شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن، إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي هناك حالة الطوارئ.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز امس شددت كذلك على ضرورة “تأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظى بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة”.

كما دعت الحكومة السعودية للعمل “على التعجيل” بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أصدر بيانا مماثلا الاثنين، عبر فيه عن رفضه إعلان الانتقالي الجنوبي.

المصدر: واس