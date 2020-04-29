مصر – أهدت السفارة الصينية في القاهرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهاز كاميرا حرارية متطور لفحص العاملين والمترددين على مقر المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي.

وتعد الكاميرا من أحدث الكاميرات في الكشف عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وإجراء مسح للحمى خلال ثانية واحدة وبمسافة مناسبة ما يقلل من خطر انتشار العدوى.

يذكر أن الصين أرسلت طائرة تحمل مستلزمات طبية إلى مصر، تشمل كمامات طبية وملابس واقية وكواشف اختبار.

وقبل المساعدات الصينية للقاهرة، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات إلى الصين، يوم 2 فبراير الماضي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين، حيث بلغت المساعدات 10 أطنان تم شحنها على متن طائرة اتجهت إلى الصين لإجلاء مواطنين مصريين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية