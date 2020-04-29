ليبيا – أصدر رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرزاق الناظوري القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

الفريق الناظوري شكّل وفقاً لنص القرار لجنة طبية تابعة للجنة الإستشارية الطبية برئاسة خالد عبدالله القذافي.

وأشار إلى ان اللجنة ستتولى مهمة الكشف وإجراء الإختبارات المتعلقة بفايروس كورونا للأشخاص العائدين من الخارج قبل دخولهم لمراكز الحجر الصحي المخصص لهم وعلى اللجنة المشكلة تقديم تقارير يومية بنتائج الإختبارات التي تتم بهذا الشأن.

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