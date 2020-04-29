ليبيا – كشف القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي “بركان الغضب” مصطفى المجعي أن المعارك مع من وصفهم بـ”قوات حفتر” تعيش آخر فصولها في الغرب الليبي، مشيراً إلى أن الساعات القادمة تحمل العديد من المفاجآت.

المجعي قال في مقابلة بثت أمس الثلاثاء على الهواء مباشرة عبر موقع “عربي21″ القطري إن مسلحي الوفاق تمكنوا من السيطرة على نحو 5 آلاف كيلو متر مربع بما بعادل 90 % من الغرب الليبي بعد أن سيطرت مؤخراً على 7 مدن في الساحل حسب زعمه .

وشدد على أنه لم يبق لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الآن في الغرب الليبي سوى مدينة ترهونة وبعض ما وصفها بـ”الجيوب ” جنوبي طرابلس وأن ساعة الحسم الكامل لهذه المناطق ستنطلق خلال وقت قريب جداً في اشارة منه لهجومهم الفاشل على محاور مشروع الهضبة وطريق المطار ومحور صلاح الدين يوم أمس الأربعاء.

وحول تأخر الحسم في مدينة ترهونة جنوبي طرابلس قال: “العملية العسكرية تراكمية، ومنذ سنة نراكم الإنجازات، ونحن نحاصر ترهونة من 5 محاور، وهي آخر مكان لحفتر في الغرب الليبي، ونعتقد أن حفتر سيتمسك بها، ولذلك هناك الكثير من المساعي التي تسير بالتزامن مع العملية العسكرية؛ لتجنيب المدنيين الحرب، ونحن نعلم أن الكثير من سكان ترهونة مغلوبون على أمرهم”.

أما بشأن قاعدة الوطية الجوية زعم أن مسلحي الوفاق حيدوا القاعدة إثر هجوم نوعي شنته في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وتمكنت من إخراجها عن الخدمة بالكامل بعد أن استعملها “حفتر” كخزان أساسي لملتقى الدعم الذي يأتيه من كل الدول الداعمة له.

وشدد على أن السيطرة بالكامل على هذه القاعدة تتطلب الكثير من الجهد لذلك عمد مسلحي الوفاق إلى تحييدها في هذه المرحلة ولكن السيطرة عليها وإعادتها للشرعية أمر لا بد منه حسب تعبيره.

وعن إمكانية نقل العمليات لشرق ليبيا أضاف:” أن الحكومة الشرعية لن تفرط بشبر واحد من الأراضي الليبية، ومسؤولية حكومة الوفاق بسط السيطرة على كافة الأراضي سواء في الشرق أو الغرب وبالنظر إلى أن نحو 80 في المئة من سماحة ليبيا صحراء فإن مزاعم حفتر حول سيطرته على معظم الأراضي الليبية غير حقيقي. لأن السيطرة الحقيقية هي في المناطق الحضرية”.

وأردف مدعيا :” إعلان حفتر تنصيب نفسه لا يمكن فصله عن الوضع الميداني حيث أن ارتدادات الهزيمة في الغرب الليبي انعكست على الشرق، ودفعت اللواء المتقاعد إلى إعلان نفسه حاكما صورياً خوفاً من أي تحرك ضده، حاضنة شعبية كبيرة لحفتر كما يدعي ويروج ولا ندري من منحه تفويض الحكم؟”.

واختتم حديثه قائلاً :”حفتر هو رأس حربة في مشروع مدعوم من دول اقليمية وفرنسا ولم يزحف صوب طرابلس إلا بعد أن أخذ الضوء الأخضر من هؤلاء الذين لديهم أطماع في ليبيا” حسب زعمه.