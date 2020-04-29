ليبيا – أوصى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في رسالة موجهة إلى مدراء المستشفيات والمراكز الصحية مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية ومدراء المصحات والعيادات الخاصة بالتبليغ المستمر عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

الرسالة أوصت بحسب المكتب الإعلامي للمركز برفع حساسية الترصد والاستجابة السريعة لوباء كوفيد – 19 بإعطاء تعليمات للعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة التبليغ وأخذ عينات ملائمة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض ( ارتفاع في درجة حرارة الجسم، سعال، وضيق في التنفس، وأي أعراض تنفسية أخرى).

كما طالبت الرسالة زيادة حساسية التبليغ عن أي مخالطين لمريض مؤكد إصابته بالفيروس على أن تحدد كل جهة الهواتف المخصصة للتبيلغ والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.