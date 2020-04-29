الهند – أعلن معهد الأمصال الهندي، أنه يعتزم هذا العام إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي، يمر الآن بمرحلة تجارب سريرية في بريطانيا.

ويوصف معهد الأمصال الهندي بأنه أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح لتولي إنتاج كميات ضخمة من لقاح تطوره جامعة أوكسفورد وقد بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي.

ويعرف معهد الأمصال الهندي أيضا بأنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد.

ولفت أدار بونوالا، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي، إلى أنه على الرغم من أن لقاح أوكسفورد لم تثبت بعد فعاليته ضد كوفيد-19، إلا أن شركة الأمصال الهندية قررت البدء في تصنيعه، بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر.

وأعرب بونوالا عن الأمل في نجاح تجارب لقاح أوكسفورد المسمى “سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد-19″، والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر على جه التقريب.

وقال علماء أوكسفورد الأسبوع الماضي، إن الهدف الرئيس من التجارب المبدئية يتمثل في التأكد من فعالية اللقاح، علاوة على مدى قدرته على تحفيز استجابات مناعية جيدة، وعدم وجود آثار جانبية ضارة.

المصدر: رويترز