الولايات المتحدة – كشفت مقالة مراجعة جديدة أن أنسجة الرئة “المتيبسة/الصلبة” لدى كبار السن قد تكون السبب في كون “كوفيد 19” أكثر فتكا بالمرضى العجائز.

ويصيب الفيروس الخلايا المخاطية – الخلايا التي تصنع المخاط – قبل التكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ويقول العلماء إن الفيروس يستنسخ نفسه بشكل أفضل في هذه الخلايا الصلبة، الموجودة في الرئتين والجهاز التنفسي العلوي للمرضى المسنين، ما يسمح بانتشار الفيروس بشكل أسرع.

وأوضح الباحثون، بقيادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن النتائج تظهر أن استمرار الفيروس قد لا يكون بسبب ضعف أجهزة المناعة فقط لدى كبار السن كما يعتقد العديد من العلماء.

وعندما يدخل فيروس كورونا الخلايا البشرية، فإنه يستهدف أولا الخلايا التي تفرز المخاط في الجهاز التنفسي. وبعد إصابته خلية، فإنه “يخدع” آلية الخلايا لتكرار نفسه آلاف المرات.

وتغزو هذه النسخ خلايا أخرى في الجسم أو تُخرج في قطرات من السعال أو العطس، ثم تدخل الخلايا الأخرى.

وقال فريق البحث إن الأنسجة في الرئتين والجهاز التنفسي أكثر صلابة عند كبار السن، بسبب كمية أكبر من ألياف البروتين. وتفضّل الخلايا الصلبة “تكاثر الفيروس”، ما يعني أنه يتكاثر بسهولة أكبر.

وكتبوا: “يمكن استخدام خزعات أو تجارب زراعة الخلايا الآن لتحديد ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل”.

ويقول الباحثون إن ذلك يمكن أن يساعد العلماء على استنتاج أين يركزون جهودهم أثناء بحثهم وتطوير عقاقير لمعالجة الفيروس.

وأضافوا: “البحث عن الأدوية يجب أن يشمل مثبطات تتقاطع مع تكاثر فيروس كورونا، والخصائص الميكانيكية للخلايا”.

المصدر: إكسبريس