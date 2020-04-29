ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي أمس الثلاثاء عن مغادرة الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في مصر وعودتهم لأرض الوطن.

جاءت هذه الخطوة بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصححة الليبية بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بعودة كافة المواطنين الليبيين العالقين في مصر.

وبدوره كلف رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا” بليبيا الفريق عبد الرازق الناظوري أحمد النمر بحصر وإعادة المواطنين الليبيين العالقين في مصر وذلك بحسب الكشوفات المعدة من اللجنة المكلفة.

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