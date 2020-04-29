سوريا – كشف ضابط في الشرطة السورية، عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها رجل كان يعمل في كشك على طريق جبلة في محافظة اللاذقية، وإلقاء القبض على مرتكبتها.

وأفاد رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية العقيد عدنان اليوسف في حديث لصحيفة “الوطن” السورية، بأن الجريمة وقعت بدافع الغيرة.

وأعلن اليوسف أن المغدور “غسان .ع” (مواليد 1956) الذي وجد مقتولا في الكشك الذي يعمل به عند مفرق الفاخورة، قتل بدافع الشرف على يد المدعوة “ماريا، س” (مواليد 1983).

وأضاف أن المدعوة “ماريا .س” اعترفت خلال التحقيق معها بطعن المغدور بأدوات حادة بعد خلافات حصلت بدافع الشرف، وأنها قتله وهربت آخذة هاتفه المحمول إلى مكان مجهول حتى تم القبض عليها بعد أقل من أسبوع على الحادث.

وأشار اليوسف إلى أن القبض على “ماريا .س” تم جراء توقيف عدة أشخاص للاشتباه بهم بالقتل حتى تمكن عناصر الفرع من معرفة القاتلة وإلقاء القبض عليها.

ولفت رئيس فرع الأمن الجنائي إلى استرداد الهاتف الخلوي العائد للمغدور من القاتلة، ومصادرة أدوات الجريمة (“السكين، والمقص ومفك البراغي”) مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم تحويل المقبوض عليها إلى القضاء المختص.

المصدر: صحيفة الوطن السورية