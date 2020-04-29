إسبانيا – أبدى نادي برشلونة استعداداه لعرض 4 من لاعبي العملاق الكتالوني على فريق أياكس أمستردام الهولندي، في إطار صفقة تبادلية للحصول على خدمات حارس مرماه الدولي أندريه أونانا.

وذكرت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية أن برشلونة قد يلجأ إلى استخدام حارسه الاحتياطي الحالي نيتو إضافة إلى كل من، ريكي بويج وأليكس كولادو وكارليس ألينا في إطار صفقة تبادلية للحصول على خدمات الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

في المقابل، أشارت الصحيفة أن أياكس أمستردام يأمل في إقناع حارسه بالبقاء مع بطل الدوري الهولندي لمدة عام آخر على الأقل.

ولا ترغب إدارة الفريق الهولندي في إبرام صفقة تبادلية، ما يعني أن برشلونة ربما يجد صعوبة في تدبير المقابل المادي للتعاقد مع لاعبه السابق، في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها خزانة الفريق الكتالوني على خلفية تجميد النشاط الكروي في إسبانيا، كغيرها من دول العالم، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

التحق أندريه أونانا (24 عاما) بأكاديمية برشلونة للناشئين عندما كان يبلغ من العمر 10 أعوام وقدم بالفعل عروضا قوية ولافتة للنظر، وتدرج إلى صفوف الشباب، قبل أن ينتقل إلى صفوف أياكس في العام 2015، ويرتبط بعقد مع النادي الهولندي حتى العام 2022.

المصدر: وكالات