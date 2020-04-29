ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري فايز أبوخضرة إن إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات من الأشياء المفرحة في هذا الشهر الكريم وخطوة مباركة حسب تعبيره.

أبوخضرة وفي تصريح لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس الثلاثاء أشار إلى أن حكومة الوفاق أخلت بكل بنود اتفاق الصخيرات باستدعاءها للقوات الأجنبية والمرتزقة والإرهابيين حتى أصبحت ليبيا بؤرة ثرية للإرهاب في العالم.

وأكد عضو البرلمان المصري أن حكومة الوفاق كانت غير أمينة على اتفاق الصخيرات وكذلك دولة ليبيا، موضحا أنها كانت تحارب أبناء الوطن.

وأردف النائب أن المشير خليفة حفتر أهل للمسؤولية وسيسيطر قريبا على طرابلس ويطرد منها كل الخونة الذين أضروا بالبلاد أكثر من أي شيء آخر بعد سماحهم بدخول الإرهابيين إليها حسب قوله.