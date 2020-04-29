روما – حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، من وباء كورونا “كوفيد-19” الذي سيؤدي إلى زيادة الجوع والفقر في دول أمريكا اللاتينية.

وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إن “الأمن الغذائي للمنطقة تفاقم في السنوات الأخيرة، وقد يكون لهذه الأزمة الجديدة تأثير خطير على بعض البلدان والمناطق”.

وأوضحت المنظمة في التقرير الذي أعد بطلب من المكسيك، الرئيسة الدورية لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أن عددا من دول المنطقة تعاني بالفعل من انعدام أمن غذائي حاد بسبب عوامل اقتصادية ومناخية، وهي: فنزويلا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وهايتي.

وقال التقرير إن الخطر الأكبر يكمن في حصول نقص في الغذاء “لدى السكان الذين يحترمون تدابير السلامة الصحية لمنع انتشار الفيروس، والذين في كثير من الحالات، فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي”، وناشدت المنظمة الأممية حكومات هذه الدول إعلان الغذاء والزراعة أنشطة استراتيجية ذات مصلحة عامة وطنية.

وأعلن الممثل الإقليمي لـ”الفاو”، خوليو بيرديغو، في بيان أصدرته الحكومة المكسيكية أنه “من الضروري الحفاظ على ديمومة النظام الغذائي كي لا تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية”.

وقالت “الفاو” في تقريرها إنه في سبيل “ضمان إمدادات الغذاء يتعين تيسير النقل والوصول الاقتصادي إلى المدخلات الإنتاجية (البذور والأسمدة والأعلاف الحيوانية…) بالإضافة إلى الآلات والبنى التحتية”.

وتخطى عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في دول أمريكا اللاتينية 175 ألف شخص توفي منهم أكثر من 8700.

المصدر: أ ف ب