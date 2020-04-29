الولايات المتحدة – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، على مرسوم بشأن الأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز شركات تصنيع اللحوم، حسبما أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وأشار المصدر، إلى أنه من “الضروري أن يستمر منتجو لحوم البقر والخنزير والدواجن في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالإمدادات الغذائية… بعد أن أدى انتشار فيروس كورونا إلى تقليص الطاقات الإنتاجية لعدد من الشركات”.

وتم التوقيع على مرسوم الأمن الغذائي بناء على قانون الإنتاج العسكري الذي يعود إلى أيام الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وعلق عدد من مصانع اللحوم الأمريكية عمله، بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا بين موظفيه، منها مصانع في ولايات أيوا وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا وإلينوي.

المصدر: “تاس”