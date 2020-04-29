إسبانيا – أفادت تقارير صحفية إسبانية، امس بأن إدارة برشلونة اجتمعت مع فوم بروك، وكيل مارك أندريه تير شتيجن، عبر الفيديو الأسبوع الماضي، لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقد الحارس الألماني.

وينتهي عقد تير شتيجن مع برشلونة في 2022، وسط ترقب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، قادا المفاوضات، وكان هناك اتفاق متبادل لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

وأوضت الصحيفة أن التجديد يعتبر أولوية لبرشلونة وتير شتيجن، حتى في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحدثها فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تؤثر على الراتب الذي يتقاضاه الحارس الألماني في عقده الجديد.

ويدرك برشلونة صعوبة انتقال تير شتيجن لأي نادٍ آخر، خلال هذه المرحلة، فلا أحد يمتلك المال اللازم لشرائه.

ويعتقد تير شتيجن أن نتيجة المفاوضات ستكون إيجابية، وستسفر في النهاية عن استمراره في برشلونة.

وكالات