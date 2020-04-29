ليبيا – زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أمس الثلاثاء إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يسعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الشرعية”.

جليك وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة ونقلته وكالة “الأناضول” التركية تطرق إلى آخر التطورات في ليبيا قائلا :”حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه دون الاستناد على أي أساس قانوني”.

وأردف:” تركيا ستواصل دعم الحكومة اللييبية الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة” ، مضيفاً بأنهم يقيمون بشكل شامل كافة التطورات في ليبيا.