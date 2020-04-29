هايتي – توقع رئيس هايتي، جوفينيل مويس، انتشار الجوع في بلاده، إذا لم تتخذ إجراءات للتغلب على الأزمة التي سببها وباء النوع المستجد من الفيروس التاجي.

وقال في خطاب للأمة، نقلته صحيفة “هايتي هايير”: “من الواضح أنه سيكون هناك جوع. لدينا بالفعل الكثير من العاطلين عن العمل. العالم كله يمر في حالة ركود، ستسعى جميع البلدان إلى إعادة رسملة الأعمال. إذا لم نبدأ في اتخاذ تدابير للتحضير للوضع بعد انتشار فيروس كورونا اليوم، فإننا سنواجه العديد من المشاكل”.

وكمساعدة للسكان، وعد الرئيس بدفع 3000 غورد (حوالي 30.5 دولار) للمواطنين، وأشار إلى أن سكان أربع مقاطعات بالدولة (من أصل 10) سيتلقون مدفوعات في بداية هذا الأسبوع، كما بدأت السلطات المحلية في حرث الأراضي في عدة مناطق من البلاد، بينما طلب الرئيس البدء بحراثة الأراضي في مناطق جديدة، وأعلن الرئيس إلى جانب ذلك، أنه سيطلب من رئيس وزارة الزراعة تزويد المزارعين بالبذور.

ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، تم تأكيد إصابة 76 شخصا بالفيروس التاجي في هايتي، وتعافى ثمانية أشخاص وتوفي ستة، كما تم فرض حالة طوارئ صحية، وحظر التجوال ومنع التجمع.

ووفقا للبنك الدولي، تعد هايتي أفقر بلد في نصف الكرة الغربي، وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها في وقت سابق، إن هايتي شهدت واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في عام 2019.

وبحسب الخبراء، أثرت الأزمة على ما يقرب من نحو 3.7 مليون شخص في هايتي، أو 35% من سكان البلاد.

المصدر: “نوفوستي”