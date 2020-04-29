مصر – وجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى الفنان محمد إمام بعد مشاركته في الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار”.

نشر كرارة صورة محمد إمام من المسلسل وصور من الحلقة وكتب جملة من المسلسل، ثم وجه الشكر لإمام على مشاركته في العمل.

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قدم محمد إمام دور النقيب فتحي، ضابط في أحد الأكمنة بسيناء، يستشهد خلال معركة مع الإرهابيين.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.

المصدر : فن في الفن