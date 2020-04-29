ليبيا – مثلت متابعة الأوضاع في ليبيا أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء بقصر قرطاج لوزير الشؤون الخارجية التونسي نورالدين الري.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية إلى التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد سعيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، مجدداً رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها.

كما أضاف في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي.

